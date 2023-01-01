السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية بتعليم القصيم يوم غدٍ الإثنين



بريدة 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

أعلنت إدارة تعليم القصيم اليوم، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وحرصًا على سلامة الجميع ؛ تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الاثنين 9 / 6 / 1444 هـ .

وأفادت الإدارة إلى أن الدوام لليوم الدراسي غداً سيكون "عن بُعد" عبر #منصة_مدرستي لجميع الطلبة و منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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21:10ت م

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