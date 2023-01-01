السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب جزر فيجي



واشنطن 8 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 1 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوة 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب جزر فيجي.

وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على عمق 591 كيلومتراً تحت سطح البحر.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

//انتهى//

21:01ت م

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