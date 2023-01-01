السعودية اليوم / "الدراسة عن بعد" ليوم غدٍ بجامعة طيبة في المهد



المدينة المنورة 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، ونظراً لاستمرار الحالة المطرية، تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الاثنين 9/6/1444 الموافق 1/2/ 2023، إلى الدراسة عن بعد وعبر منصة "البلاك بورد"، وذلك بفرع الجامعة بمحافظة المهد.

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20:55ت م

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