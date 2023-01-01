السعودية اليوم / الدكتور آل صايل منسقًا إقليميًا للدول العربية لدى الجمعية العالمية للمسح الجوي والاستشعار عن بعد



الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

صدرت الموافقة السامية الكريمة على ترشيح رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل منسقًا إقليميًا للدول العربية لدى الجمعية العالمية للمسح الجوي والاستشعار عن بعد International Society For Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), وذلك بعد أن تم ترشيحه كمنسقٍ إقليمي للدول العربية من قبل مجلس إدارة الجمعية.

وتعرف (ISPRS) بأنها منظمة دولية تعمل على تعزيز التعاون الدولي بين المنظمات العالمية التي لها اهتمامات في مجال المساحة التصويرية والاستشعار عن بعد وعلوم المعلومات الجيومكانية؛ حيث يتولى المجلس المنتخب للجمعية قيادتها وإدارة توجيه سياساتها وفق القرارات التي تحددها والتي تعقد كل أربع سنوات، ويتفرع من المجلس خمس لجان فنية هي؛ علوم المعلومات الجيومكانية، الاستشعار عن بعد، المساحة التصويرية، أنظمة الاستشعار، التعليم والتوعية، وتحتوي على 60 مجموعة عمل تهتم بموضوعات متخصصة ضمن مجال عمل كل لجنة من هذه اللجان.

وتأسست الجمعية العالمية للمسح الجوي والاستشعار عن بعد في عام 1910، وتسعى لتعزيز المعرفة من خلال تشجيع وتسهيل البحث والتطوير والتواصل العلمي والأنشطة متعددة الاختصاصات، إلى جانب تسهيل التعليم والتدريب مع التركيز بشكل خاص على البلدان الأقل نمواً، كما تعمل الجمعية على تعزيز الاعتراف العام بمساهمات المساحة التصويرية والاستشعار عن بعد وعلوم الجيومكانية لفائدة البشرية والاستدامة البيئية.

ومن مهام المنسق الإقليمي للدول العربية في الجمعية، زيادة إبراز ISPRS في الدول العربية من خلال التواصل مع الممثلين للدول العربية في الجمعية، وتنسيق الجهود في مجال المسح التصويري والاستشعار عن بعد وعلوم المعلومات المكانية في الأوساط الأكاديمية والأعمال والإدارة والتعليم والتدريب في البلدان العربية، وكذلك ترشيح البلدان في المنطقة لتكون أعضاء في الجمعية، والإشراف على تنظيم المؤتمرات والاجتماعات الدورية وورش العمل في مجال علوم المعلومات الجيومكانية، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية لتمثيل وجهات نظر الدول العربية.

يذكر أن الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل حاصل على شهادة الدكتوراة في هندسة المساحة والمعلومات الجيومكانية من جامعة هانوفر بألمانيا، وشهادة الماجستير في هندسة المساحة والمعلومات الجيومكانية (الجيوماتكس) من جامعة تورنتو بكندا، وشهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة روجر وليمز بأمريكا، وشهادة الدبلوم العالي في المساحة من مدرسة المساحة البريطانية التابعة لسلاح المساحة الملكي البريطاني، كما أنه عضو لدى العديد من الجمعيات المهنية والعلمية منها عضويته لدى الجمعية الدولية للمساحة التصويرية والاستشعار عن بعد، وعضويته لدى اللجنة الدولية لإعداد المواصفات في نظم المعلومات الجيومكانية (iso) كما أنه عضوٌ لدى عدد من جمعيات القطاع الثالث غير الربحي، وصدر له كتاب بعنوان "نحو توحيد المقاييس الفنية لتعيين وترسيم الحدود الدولية" وعدد من البحوث وأوراق العمل في مجالات المسح الجوي والخرائط والمساحة العامة ونظم وقواعد المعلومات الجيومكانية.

يُشار إلى أن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية وفق تنظيمها تعمل على تطويـر القدرات الوطنية في القطاع، بالتعاون مع الجامعات والمعاهد المتخصصة داخل المملكة وخارجها، بالإضافة للتنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالقطاع.

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20:07ت م

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