السعودية اليوم / رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزًا أمنيًّا في مدينة الإسماعيلية



مكة المكرمة 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف حاجزًا أمنيًّا في مدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر العربية، وأدّى إلى سقوط عددٍ من القتلى والمصابين.

جاء ذلك في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندّد فيه معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا

العمل الإجرامي، مجدِّدًا التأكيدَ على موقف الرابطة والعالم الإسلامي بأسره، الرافضِ والمُدِينِ للتطرُّف والعنف والإرهاب بكل أشكاله ومسبباته، مُعرِبًا عن خالص التعازي لذوي الضحايا، ولمصر قيادةً وحكومةً وشعبًا.

وسأل الله تعالى أن يتغمّدَ المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهمَ ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظَ مصر من كلِّ سوءٍ ومكروهٍ.

// انتهى //

19:54ت م

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