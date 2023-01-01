شكرا لقرائتكم جامعة حائل والتدريب التقني يعلقان الدراسة الحضورية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - علقت جامعة حائل الدراسة الحضورية بها غدًا الاثنين؛ حرصًا على سلامة الطلبة، بالتزامن مع الحالة المطرية التي تشهدها المدينة.

جامعة حائل

وقالت الجامعة في تغريدة لها على الحساب الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاحد: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ليوم غدٍ الاثنين 9/ 6/ 1444هـ، وحرصًا على سلامة الطلبة، تعلن جامعة حائل عن تعليق الدراسة الحضورية، وستكون جميع المحاضرات بالمركز الرئيس بمدينة حائل وفروع الجامعة عن بُعد، من خلال نظام إدارة التعلم (بلاك بورد).

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تعليق التدريب

كما أعلن التدريب التقني بمنطقة حائل، تعليق الدراسة الحضورية غدًا أيضًا؛ لسلامة المتدربين والمتدربات.

وقال التدريب التقني على حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد: بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات، فقد تقرر تعليق التدريب الحضوري في منشآت التدريب التقني بمنطقة حائل، وتحويل التدريب عن بعد ليوم غدٍ الاثنين الموافق 9/ 6/ 1444هـ لكافة المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات.

تعليم حائل

يذكر أن إدارة تعليم حائل، كانت قد علقت الدراسة الحضورية اليوم الأحد بمدارس المنطقة؛ بسبب الحالة الجوية المتوقعة وفرص تكون الضباب الكثيف.

وقالت إدارة تعليم حائل في بيان صادر عنها: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وفرصة تكون الضباب الكثيف، وشبه الانعدام في الرؤية، وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم الأحد 8/ 6/ 1444 بمدارس منطقة حائل.

وأضاف أن الدراسة ستكون عبر منصة مدرستي، للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.