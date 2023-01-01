شكرا لقرائتكم مجلة التعليم الطبي أبرز توصيات مجلس جامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عقد مجلس جامعة الملك خالد، اليوم الأحد، اجتماعه الخامس للعام الجامعي 1444، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.

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وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أمين مجلس الجامعة، الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

التوصيات

وأضاف القرني أن من أبرز التوصيات التي اتخذها المجلس، الموافقة على إصدار مجلة علمية بمسمى المجلة السعودية للتعليم الطبي، وتشكيل هيئة تحريرها، وإعادة تشكيل هيئة تحرير مجلة الرواد في الهندسة والبيئة المبنية، والموافقة على تعديل مسمى برنامج ماجستير الأحياء مدفوع الرسوم من الإدارة البيئية وحفظ الموارد الطبيعية إلى الإدارة البيئية واستدامة الموارد الطبيعية، وكذلك الموافقة على تحويل طلاب وطالبات برنامج بكالوريوس علوم صيدلية إلى برنامج دكتور صيدلي، والتوصية بإعادة هيكلة المراكز البحثية والخدمية بالجامعة، واعتماد توصيات لجنتي الاستثمار والمراجعة.

وفيما يتعلق برأس المال البشري تم خلال اجتماع المجلس التوصية بالموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على طلبات الإعارة والنقل والندب والاستقالة والتقاعد المبكر لعدد من أعضاء هيئة التدريس، والموافقة على منح الدرجات العلمية (الماجستير والدكتوراه) لعدد من طلاب وطالبات الدراسات العليا.