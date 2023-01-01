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جامعة الملك عبدالعزيز: تحويل الدراسة الحضورية غدًا في جدة ورابغ عن بُعد

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، تحويل الدراسة الحضورية غدًا الاثنين، في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ لتكون عن بُعد، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

تعليق الدراسة الحضورية

وكانت جامعة أم القرى، قررت أيضًا تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين بجميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

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وأوضحت جامعة أم القرى في بيان صادر عنها أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين وتحويلها عن بُعد في جميع مقرات الجامعة وكليات المحافظات، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما أعلنت جامعة جدة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين بجميع مقراتها وفروعها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

وحسب ما نقله الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة على موقع “تويتر” “جامعة جدة.. تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين ٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ بجميع مقرات وفروع الجامعة وستكون الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة”.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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