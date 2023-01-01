الأرصاد: مقطع تساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن مقطع الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تساقط الثلوج على المسجد الحرام، تزامنا مع الحالة الجوية الراهنة.



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