جامعة الملك عبدالعزيز تُعلق الدراسة ليوم غد الاثنين

علقت جامعة الملك عبدالعزيز الدراسة الحضورية غداً بحسب ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية. وأوضحت الجامعة أنها قررت تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ في مقر الجامعة بجدة وفرعها في رابغ, لتكون عن بُعد.



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