تعليق الدراسة الحضورية بجدة ورابغ وخليص والطائف

علقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية ليوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع. وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي سيكون غداً الاثنين عن بُعد عبر " منصة مدرستي " لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم. كما تم تعليق الدراسة في جامعة جدة بجميع فروعها. كما تم تعليق الدراسة في مهد الذهب والليث، وأيضا تم تعليق الدراسة في مدارس الطائف وكذلك في جامعة الطائف بكافة فروعها.



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