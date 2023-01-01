مرور الرياض يدرس تغيير توقيت الدراسة وتحويل العمل عن بعد لحل مشكل الزحام

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والمحافظة على أمن الطريق والحلول الممكنة لانسيابية الحركة المرورية.
وقال متحدث المرور العقيد منصور الشكرة إنه ستتم مناقشة تغيير توقيت الدراسة للمدارس والجامعات وتحويل العمل "عن بُعد" لبعض الجهات الحكومية لمعالجة الزحام المروري في الرياض.
وأضاف في تصريح لقناة الإخبارية أنه سيتم عقد ورشة عمل حيال ذلك، ومن المتوقع أن تخرج هذه الورشة بالعديد من التوصيات وكذلك الحلول الممكنة الهادفة لانسياب الحركة المرورية.
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