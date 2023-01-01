مرور الرياض يدرس تغيير توقيت الدراسة وتحويل العمل عن بعد لحل مشكل الزحام

رأس مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، فعاليات ورشة العمل التي تنظمها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بعنوان "الكثافة المرورية والحلول التشغيلية المقترحة"، لمناقشة تحديات الكثافة المرورية على شبكة الطرق في مدينة الرياض.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والمحافظة على أمن الطريق والحلول الممكنة لانسيابية الحركة المرورية.

وقال متحدث المرور العقيد منصور الشكرة إنه ستتم مناقشة تغيير توقيت الدراسة للمدارس والجامعات وتحويل العمل "عن بُعد" لبعض الجهات الحكومية لمعالجة الزحام المروري في الرياض.

وأضاف في تصريح لقناة الإخبارية أنه سيتم عقد ورشة عمل حيال ذلك، ومن المتوقع أن تخرج هذه الورشة بالعديد من التوصيات وكذلك الحلول الممكنة الهادفة لانسياب الحركة المرورية.