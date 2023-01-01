جامعة نورة تختتم أعمال برنامج التعليم الدوائي المستمر

وسعى البرنامج الذي امتد سبعة أشهر إلى تقديم معلومات محدثة عن إدارة العلاج، ووصف المعرفة والمهارات والسلوكيات المطلوبة للمهارات الصحية الجيدة التي تركز على المريض، والإشادة بتطلع المتخصصين في الصيدلة إلى تطوير المجال الصيدلي ضمن سياق أوسع داخل نظام الرعاية الصحية، وتسليط الضوء على أهمية تطوير التقنيات الدوائية الحديثة في المجال الصحي.
واشتمل البرنامج على 5 محاضرات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، هي: "أبحاث السلامة الدوائية: المنهجيات والأولويات المستقبلية"، و"عصر مقاومة الأدوية المتعددة"، و"مثبطات الحاجز المناعي في علم الأورام"، و"نظرة عامة على تصميم خطة الدعم الغذائي للمريضة الحامل في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل"، و"تقييم ملاءمة إستراتيجيات العلاج الناشئة لمضادات للفيروسات طويلة المفعول".
يأتي ذلك متوائمًا مع التوجه الإستراتيجي لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن المتمثل في بناء مجتمع صحي من خلال تقديم برامج تدريبية مستمرة تهدف إلى رفع الوعي الصحي والتثقيف بأحدث الممارسات الطبية.
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