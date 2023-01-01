سعوديات يقدن قطار الحرمين السريع لأول مرة

عرضت الخطوط الحديدية السعودية "سار" مقطع فيديو لعدد من خريجات أولى دفعات قائدات قطار الحرمين السريع، التي تضم 32 قائدة سعودية ينطلقن بأقصى سرعة لتحقيق حلمهن الكبير في قيادة أحد أسرع قطارات العالم.

وقالت سارة الشهري -قائدة قطار تحت التدريب-، في الفيديو الذي نشرته "سار" عبر حسابها الرسمي في "توتير": "أنا وزميلاتي فخورات بأن أتيحت لنا فرصة لنكن أول قائدات سعوديات لقطار سريع في الشرق الأوسط".

كما وصفت نورة هشام، قائدة قطار تحت التدريب، قيادة القطار بأنه مسؤولية كبيرة، خاصة أنها تتضمن نقل حجاج بيت الله والمعتمرين والزائرين، بما يمنحهن دافعاً كبيراً للعمل بحرص واهتمام كبيرين.

وأضافت: سعيدة بقيادة القطار قبل تعلم قيادة السيارة، وهذا الأمر جاء بفضل التدريب الذي تلقيناه بإشراف الخطوط الحديدية السعودية.

بدورها، أعربت شجن المرسي، قائدة قطار تحت التدريب، عن فخرها الكبير بكونها واحدة من 32 قائدة قطار، وتخدم وطنها من خلال قطار الحرمين السريع.

وقالت بشائر سعد الله الغامدي، قائدة قطار تحت التدريب، إنه يتم تدريبهن على قيادة قطار الحرمين السريع من خلال جهاز محاكاة يمثل الواقع تماماً، ويحتوي على كابينة قيادة حقيقية، يتم من خلالها اختبار كامل العوامل الجوية والمشاكل التقنية التي قد تواجهها أثناء قيادة القطار.

من جانبه، شدد مهند شاكر ملاح، مدرب وقائد قطار، على "أننا نحرص في قطار الحرمين السريع على تدريب القائدين والقائدات لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة، بما يضمن انتقال القطار من المحطات إلى وجهته النهائية بدون تأخير أو حدوث أي مشاكل لا سمح الله".