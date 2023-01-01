السعودية اليوم / هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تُزيل أكثر من 140 ألف طن من الأنقاض والمخلفات



الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

أزالت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية خلال الأشهر الماضية أكثر من 140 ألف طن من الأنقاض والمخلفات، بهدف معالجة الآثار السلبية على البيئة واستصلاح الأراضي المتدهورة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

وأوضحت الهيئة أنه جرى خلال عام 2022 إزالة أكثر من 80 ألف طن من الأنقاض والمخلفات في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، وأكثر من 60 ألف طن في محمية الملك خالد الملكية، حيث اشتملت على مخلفات إسمنتية وبلاستيكية وإطارات وخشب وحديد وغيرها من المخلفات العامة.

وأكدت الهيئة عزمها على دعم جهود المملكة في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال إزالة الأنقاض واستصلاح التربة لما يترتب عليها من آثار إيجابية للبيئة تتمثّل في زيادة مساحات الغطاء النباتي والحفاظ على البيئة لاستعادة التوازن البيئي وتنشيط السياحة البيئية في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية للوصول لبيئة نموذجية مستدامة.

يُذكر أن مشروع إزالة الأنقاض واستصلاح التربة يأتي ضمن إستراتيجية الهيئة المتمثلة في معالجة الآثار السلبية على البيئة والإسهام في حمايتها وفقاً لرؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة.

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19:52ت م

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