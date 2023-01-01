السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تُعلق الدراسة الحضورية ليوم غد



جدة 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

علقت جامعة الملك عبدالعزيز الدراسة الحضورية غداً بحسب ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية.

وأوضحت الجامعة أنها قررت تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ في مقر الجامعة بجدة وفرعها في رابغ, لتكون عن بُعد.

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19:32ت م

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