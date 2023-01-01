السعودية اليوم / مركز الأرصاد يرفع درجة الإنذار إلى تحذير متقدم على محافظات منطقة مكة المكرمة بهطول أمطار غزيرة



جدة 08 جمادى الآخرة 1444 هـالموافق 01 يناير 2023 م واس

رفع المركز الوطني للأرصاد، الإنذار في محافظتي جدة ورابغ إلى " تحذير، وتنبيه متقدم" على محافظات منطقة مكة المكرمة، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مشيرًا إلى أن الإنذار يستمر إلى الساعة الثالثة من عصر غد.

وأشار المركز أن التنبيه المتقدم يشمل: العاصمة المقدسة، جدة، الخرمة، المويه، تربة، رنية، أضم، ميسان، الطائف، الكامل، رابغ، خليص، عسفان، الجموم، بحرة، الليث، الشعيبة ، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار الحالة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مع ارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن سالم غلام، أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار غزيرة من مساء اليوم على جدة، ثول، رابغ، الكامل، العاصمة المقدسة، الطائف، الهدا، الشفا، الشعيبة، الليث والأجزاء المحيطة بهذه المحافظات، إلى جانب تمتد هذه الأمطار الغزيرة على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها بما في ذلك السواحل، لتشمل مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية والشمالية الشرقية والشمالية بما في ذلك منطقة الجوف ومنطقة الحدود الشمالية، فيما ستشهد تساقط الجليد الكثيف على المناطق الشمالية للمملكة، بالإضافة إلى تكون الضباب الكثيف في ساعات الصباح الأولى.

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19:12ت م

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