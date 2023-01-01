السعودية اليوم / " تعليم الليث " : استمرار تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عن بعد عبر منصة مدرستي



مكة المكرمة 08 جمادى الآخرة 1444 هـالموافق 01 يناير 2023 م واس

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين بجميع مدارس " البنين والبنات " بمحافظتي الليث وأضم ؛ وستكون الدراسة غداً الاثنين عن بعد عبر

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي، أن ذلك يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس.

// انتهى //

19:11ت م

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مكة المكرمة 08 جمادى الآخرة 1444 هـالموافق 01 يناير 2023 م واسأعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث عن استمرار تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين بجميع مدارس " البنين والبنات " بمحافظتي الليث وأضم ؛ وستكون الدراسة غداً الاثنين عن بعد عبر منصة مدرستي وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الليث محمد بن ختيم المالكي، أن ذلك يأتي بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس.// انتهى //19:11ت م0127

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