السعودية اليوم / وكالة شؤون المسجد النبوي تكثف أعمالها خلال هطول الأمطار على المدينة المنورة اليوم



المدينة المنورة 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

كثفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها من خلال أعمال تنظيف المسجد النبوي وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، وذلك تزامناً مع هطول الأمطار على منطقة المدينة المنورة.

وحرصت الوكالة على رفع السجاد من المواقع المكشوفة وتجفيف مياه الأمطار في الساحات، إضافة إلى توزيع المظلات على الزوار والمصلين لضمان سلامتهم وتوفير أرقى الخدمات وتذليل كل الصعوبات لهم ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة.

كما وزعت الوكالة معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل المسجد النبوي وخارجه للإسهام الفعال في عملية التجفيف , بالإضافة إلى توزيع العمالة على المواقع بأعداد كافية لتغطية الاحتياج لتقديم أفضل الخدمات للزائرين والمصلين .

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19:05ت م

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