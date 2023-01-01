السعودية اليوم / جامعة جدة تُعلِّق الدراسة الحضورية غداً في جميع مقارها وفروعها



جدة 08 جمادى الآخرة,1444 هـ الموافق 01 يناير,2023 م واس

علقت جامعة جدة، الدراسة الحضورية غدًا بجميع مقراتها وفروعها, وستكون الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة.

وأوضحت الجامعة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية المتوقعة ليوم غدٍ, وحرصًا على سلامة الجميع, فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية للطلبة والطالبات، مشددة على التزام موظفي الجامعة بالدوام الحضوري إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بُعد بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

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19:03ت م

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