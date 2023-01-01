أمطار الخير تغسل المسجد النبوي

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الرياض - محمد الوسيري - هطلت اليوم الأحد، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

أمطار المسجد النبوي

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، هطول الأمطار الغزيرة على الحرم النبوي الشريف، وسط حشود كبيرة من المصلين والزوار الذين أخذوا يتضرعون إلى الله بالدعاء، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَ بنفعِها أرجاء البلاد.

ورفع المركز الوطني للأرصاد التنبيه إلى تحذير على منطقة المدينة المنورة، متوقعًا عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، ونشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد، وجريان للسيول، وانعدام في الرؤية.

عواصف رعدية

وعليه، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا لأهالي منطقة المدينة المنورة من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة حتى الساعة 3 مساء غد الاثنين، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على المدينة المنورة تشمل كلًا من (الحناكية، المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع).

وأهابت المديرية العامة بالجميع، إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود، وذلك للسلامة أثناء هطول الأمطار.