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تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تعليم الطائف

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم الطائف عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين بـ تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً؛ وستكون الدراسة عن بعد عبر .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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