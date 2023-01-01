شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة الحضورية غدًا بجميع فروع جامعة جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قررت جامعة جدة، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الاثنين بجميع مقراتها وفروعها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

وحسب ما نقله الحساب الرسمي لإمارة مكة المكرمة على موقع “تويتر” “جامعة جدة.. تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين ٩ / ٦ / ١٤٤٤هـ بجميع مقرات وفروع الجامعة وستكون الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة”.

قد يهمّك أيضاً

ودعت موظفي الجامعة إلى الدوام حضوريًا إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بُعد وفق الأنظمة والتعليمات.

وكانت جامعة جدة، قررت تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأحد بجميع مقرات وفروع الجامعة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

تعليق الدراسة

وكانت إدارة تعليم جدة قررت تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس جدة ورابغ وخليص.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الإثنين 9 / 6 / 1444 هـ بمدارس جدة ورابغ وخليص.

وأضافت أن الدوام سيكون لليوم الدراسي غدًا عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.