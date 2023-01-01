السعودية اليوم / تعليق الدراسة الحضورية بمدارس جدة ورابغ وخليص



جدة 08 جمادى الآخرة 1444 هـالموافق 01 يناير 2023 م واس

علقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية ليوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي سيكون غداً عن بُعد عبر "

// انتهى //

18:32ت م

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جدة 08 جمادى الآخرة 1444 هـالموافق 01 يناير 2023 م واسعلقت إدارة تعليم محافظة جدة الدراسة الحضورية ليوم غدٍ بمدارس جدة ورابغ وخليص، بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.وأوضحت أن الدوام لليوم الدراسي سيكون غداً عن بُعد عبر " منصة مدرستي " لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.// انتهى //18:32ت م0118

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