السعودية اليوم / مدير الأمن العام يرأس ورشة عمل لمناقشة تحديات الكثافة المرورية بمدينة الرياض



الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

رأس معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، فعاليات ورشة العمل التي تنظمها الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بعنوان "الكثافة المرورية والحلول التشغيلية المقترحة"، لمناقشة تحديات الكثافة المرورية على شبكة الطرق في مدينة الرياض.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والمحافظة على أمن الطريق والحلول الممكنة لانسيابية الحركة المرورية.

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18:16ت م

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