السعودية اليوم / نائب وزير الخارجية يستقبل المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي



الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الدكتورة أفنان بنت عبدالله الشعيبي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث أوجه العمل الثنائي، بالإضافة إلى مناقشة دور المنظمة في تنمية قضايا المرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

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18:13ت م

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