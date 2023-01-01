السعودية اليوم / المنقية "الشلف " تتصدر شوط شلفا ولي العهد لون الشعل بمهرجان الإبل



الصياهد 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

تصدرت المنقية "الشلف " للمواطن سعود بن محسن الشيباني في شوط شلفا ولي العهد لون الشعل ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق".

وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم نتائج الفائزين بالشوط, إذ جاء بالمركز الثاني نايف الحميدي العتيبي بالمنقية " مبشرات " ، ونال الكويتي نيحان فارس مناحي العجمي المركز الثالث بالمنقية " القود"، وحل بالمركز الرابع الكويتي أورنس عناد العجمي بالمنقية "مزعلات الشعل"، ونال المركز الخامس المواطن تركي بن عبدالرحمن المقبل بالمنقية " مقبلات".

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18:06ت م

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