السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تنفذ جولات تفتيشية على المنشآت



جيزان 08 جمادى الآخرة,1444 هـ الموافق 01 يناير,2023 م واس

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية وادي جازان خلال شهر ديسمبر جولاتها التفتيشية على المنشآت التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة بالمركز.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلطان بن يحيى أن الجولات أسفرت عن إغلاق 15 محلًا مخالف لأنظمة صحة البيئة وفرض الغرامات والجزاءات البلدية بحقها.

وأكد استمرارية الجولات الرقابية والتفتيشية للتأكد من التزام المنشآت والمحال المتعلقة بالصحة العامة بالاشتراطات البلدية، مشددًا في الوقت ذاته على تطبيق أقصى العقوبات على المحال المخالفة.

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18:05ت م

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