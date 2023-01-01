السعودية اليوم / مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يوزع 3 آلاف ذبيحة في تشاد



جدة 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

وزّع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي مؤخرًا، 3000 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي على المستحقين في جمهورية تشاد، شملت الجمعيات والمنظمات الإنسانية المتعددة، بإشراف ومتابعة لجنة من قِبل حكومة تشاد.

وشارك في أعمال توزيع اللحوم ممثلون عن المشروع من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومسؤولون في حكومة تشاد.

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17:42ت م

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