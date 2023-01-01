السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تحصل على الاعتماد البرامجي لبرنامج بكالوريوس "تقنية الأسنان"



أبها 08 جمادى الآخرة,1444 هـ الموافق 01 يناير,2023 م واس

حصلت جامعة الملك خالد على الاعتماد البرامجي الوطني من هيئة تقويم التعليم والتدريب لبرنامج بكالوريوس "تقنية الأسنان" بكلية العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط، ليصل عدد البرامج المعتمدة وطنيًّا إلى 35 برنامجًا، إضافة إلى 9 برامج معتمدة من هيئات دولية.

وأوضح عميد عمادة التطوير الأكاديمي والجودة بالجامعة الدكتور سالم القرني أن حصول برنامج بكالوريوس "تقنية الأسنان" على الاعتماد البرامجي الوطني جاء بعد استيفاء البرنامج جميع الإجراءات التقويمية المؤهلة للاعتماد وفق مرحلة زمنية محددة، مضيفًا أن الجامعة وضعت خطة لاستكمال اعتماد جميع برامجها خلال العام 2023.

وأضاف أن الجامعة وقعت مؤخرًا اتفاقية إطارية مع هيئة تقويم التعليم والتدريب لاعتماد 75 برنامجًا، أكملت منها 26 برنامجًا متطلبات الاعتماد، وتبقت الزيارات النهائية تمهيدًا لاستكمال إجراءات إعلان اعتمادها.

يذكر أن البرامج المعتمدة خلال الفترة الماضية شملت درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

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17:40ت م

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