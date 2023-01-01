السعودية اليوم / استئصال كامل للرحم بالمنظار الأحادي لمريضة في مستشفى المملكة



الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

نجح فريق طبي في مستشفى المملكة في استئصال كامل للرحم مع الأنابيب بتقنية المنظار الأحادي لمريضة خمسينية في عملية جراحية معقدة تعد الأولى على مستوى القطاع الصحي الخاص حيث استغرقت ساعتين تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأكد الفريق بقيادة استشاري جراحة النساء والولادة الدكتور مقرن البعيجي أن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة في منطقة البطن وبعد إجراء الفحوصات السريرية والتحاليل المخبرية والأشعة المقطعية تقرر وجوب إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياة المريضة, وذلك من خلال عمل فتحة أحادية في منطقة السرة بأقل من 1,5سم واستئصال كامل الرحم مع الأنابيب.

وأضاف: "أنه بعد إجراء العملية تم تحويل المريض لأقسام التنويم وتقديم الخدمات العلاجية حتى تستقر الحالة لحين مغادرتها المستشفى بصحة وعافية إنشاء الله.

وأكد أن عمليات الجراحة بتقنية المناظير الأحادية تمتاز بتقليل المضاعفات ومدة البقاء بالمستشفى، وقلة حدة الألم على المريضة، إضافة إلى سرعة عودة المريضة لنشاطها المعتاد.

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17:05ت م

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