السعودية اليوم / أمانة منطقة المدينة المنورة تُعلن عن مسابقة "التصميم العمرانية"



المدينة المنورة 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اليوم عن إطلاق مسابقة "التصميم العمرانية"، بهدف إشراك المتخصصين والمهتمين من المعماريين والمهندسين في تصميم إحدى المناطق غير المنظمة في المدينة المنورة، وتقديم الدراسات والحلول التنظيمية المعمارية لتطوير الموقع.

ودعت أمانة المدينة المنورة المبدعين في مختلف المجالات الهندسية للمشاركة في المسابقة التي ترتكز على تطوير هوية معمارية خاصة بالموقع المستهدف بما يتماشى مع تراث وهوية المدينة المنورة، من خلال إطلاق عنان الأبداع لجميع المشاركين لطرح أفكارها مقابل جوائز مالية قيمة.

وتهدف المسابقة إلى تطوير وتحسين الموقع المستهدف من خلال تصميم المخطط العام وتصميم مسارات الحركة الرئيسة للمركبات والمشاة، وتوفير ساحات عامة وخلق أماكن ترفيهية ومواقع استثمارية، واستغلال الأراضي الفضاء ضمن النطاق المستهدف.

وأكدت "الأمانة" أن المسابقة ستُثري التنوع في التصاميم المعمارية للمدينة المنورة وتعزز من المشاركة المجتمعية في تحسين المشهد الحضري للمناطق غير المنظمة، و يمكن للراغبين الاشتراك في المسابقة والاطلاع على كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني: https://arch-comp.amana-md.gov.sa/ .

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17:02ت م

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