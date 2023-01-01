شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. عبد الله السعيد يدق أبواب الزمالك فى المريكاتو الشتوي الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية فى الساعات الأخيرة مفاجأة من العيار الثقيل بإقتراب عبد الله السعيد من نادي الزمالك فى يناير الجاري، يأتي ذلك فى ظل عدم إقتناع الجهاز الفني للفريق بالمردود الفني الذي يقدمه أوباما مع الفارس الأبيض فى الآونة الأخيرة.

وأفادت التقارير أن السعيد يرحب بفكرة إنتقاله للزمالك فى الفترة الحالية، بعدما أبدي إستعداده التام للإستغناء عن مستحقاته المتأخرة لدي بيراميدز مقابل الإنتقال إلى القلعة البيضاء.

حيث من المتوقع أن يدخل مسئولي الفارس الأبيض فى مفاوضات مكثفة مع مسئولي بيراميدز، من أجل التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب قبل مواجهة القمة المرتقبة مع الغريم التقليدي النادي الأهلي.



فيريرا يحسم التعاقد مع اللاعب

ومن المتوقع أن يحسم المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا فكرة إنضمام السعيد من عدمه خلال اليومين القادمين، حيث أن التحفظ الوحيد للمدرب يأتي بسبب مشاركة اللاعب مع بيراميدز فى البطولة الأفريقية، وبالتالي لن يستفيد الزمالك من اللاعب على الصعيد الأفريقي حال التعاقد معه.



موقف بيراميدز من بيع اللاعب

وفى سياق متصل، أكدت بعض المصادر أن نادي بيراميدز قد لا يمانع فى رحيل نجم فريقه إلى نادي الزمالك، فى ظل تمسك اللاعب بالإنتقال إلى الأخير، ومن ثم قد تساهم العلاقات الجيدة بين الناددين فى حسم الصفقة لصالح الفارس الأبيض.