شكرا لقرائتكم توقعات بحالة مدرار متجددة وغزارة الأمطار بدءًا من الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع خبير الطقس والمناخ الدكتور زياد الجهني، حدوث حالة مدرار متجددة، وتصاعد في وتيرة الأمطار بدءًا من ليلة اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل.

حالة مدرار متجددة

وقال الجهني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “وضعنا من الليلة وحتى الخميس القادم.. حالة مدرار متجددة وتتصاعد وتيرة الأمطار أكثر من هذه الليلة على غرب المملكة ثم تنتقل تدريجيًا للوسطى والشمال غدًا ثم الشرقية وأجزاء من الجنوب نهاية الأسبوع”.

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أمطار رعدية

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من اليوم الأحد وحتى الجمعة المقبلة.

ويصاحب هطول الأمطار تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

خريطة الأمطار

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أنه من المتوقع أن تهطل الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان للسيول من يوم الأحد إلى الأربعاء على مناطق مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه ورنية)، الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى، قلوة، المخواة، العقيق، بني حسن، الحجرة وغامد الزناد)، والمدينة المنورة (المدينة المنورة، وادي الفرع، بدر، ينبع، المهد، خيبر، العلا، الحناكية).

كما تتأثر بهذه الأمطار كل من مناطق القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، الرياض (المجمعة، الزلفي، الغاط، شقراء، رماح، الدوادمي، عفيف)، والشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا)، الحدود الشمالية (رفحاء، عرعر، طريف)، الجوف (سكاكا، دومة الجندل، القريات، طبرجل)، حائل (حائل، بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة)، وتبوك (تبوك، تيماء، حقل، أملج، ضباء، نيوم، شرما).

سقوط ثلوج

في حين يتوقع أن تكون الأمطار (متوسطة في مجملها) من اليوم الأحد حتى الأربعاء، على الرياض، المنطقة الشرقية، عسير، جازان، ونجران.

ومن المتوقع سقوط ثلوج يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر)، وأجزاء من منطقتي الجوف (القريات) والحدود الشمالية (طريف، عرعر، حزم الجلاميد).

أما يوما الخميس والجمعة، فيستمر تأثير الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على القصيم، الرياض، مكة المكرمة، والشرقية.