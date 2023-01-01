شكرا لقرائتكم 32 سعودية ينطلقن بأقصى سرعة لقيادة قطار الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشرت الخطوط الحديدية السعودية “سار”، مقطع فيديو لعدد من خريجات أولى دفعات قائدات قطار الحرمين السريع.

وقالت سار عبر حسابها بموقع “تويتر” “32 قائدة سعودية ينطلقن بأقصى سرعة لتحقيق حلمهن الكبير في قيادة أحد أسرع قطارات العالم ليكنّ بذلك أولى دفعات قائدات قطار الحرمين السريع”.

الأمن والسلامة

من جانبه، ذكر مهند شاكر، مدرب وقائد قطار، أنه يتم الحرص في قطار الحرمين السريع على تدريب القادة والقائدات لتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة، بما يضمن انتقال القطار من المحطات ووصوله إلى وجهته النهائية بدون تأخير أو حدوث أي مشاكل لا سمح الله”.

وأوضحت سارة الشهري: “أنا وزميلاتي فخورات بأن أتيحت لنا فرصة لنكن أول قائدات سعوديات لقطار سريع في الشرق الأوسط”.

مسؤولية كبيرة

فيما وصفت نورة هشام، قائدة قطار تحت التدريب، قيادة القطار بأنه مسؤولية كبيرة، خاصة أنها تتضمن نقل حجاج بيت الله والمعتمرين والزائرين، بما يمنحهن دافعًا كبيرًا للعمل بحرص واهتمام كبيرين.

وأبدت شجن المرسي، قائدة قطار تحت التدريب، فخرها الكبير بكونها واحدة من 32 قائدة قطار، وتخدم وطنها من خلال قطار الحرمين السريع.

وقالت بشائر سعد الله الغامدي، قائدة قطار تحت التدريب، إنه يتم تدريبهن على قيادة قطار الحرمين السريع من خلال جهاز محاكاة يمثل الواقع تمامًا، ويحتوي على كابينة قيادة حقيقية، يتم من خلالها اختبار كامل العوامل الجوية والمشاكل التقنية التي قد تواجهها أثناء قيادة القطار.