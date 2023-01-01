شكرا لقرائتكم رفع التنبيه لتحذير.. توقعات بهطول أمطار غزيرة على جدة الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن تكون فرص هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة بمكة المكرمة واردة هذه الليلة وغدًا.

حالة مطرية على جدة

ونشر المركز الوطني للأرصاد، فيديوجراف، على حسابه بموقع “تويتر”، يُظهر كيف تبدو الحالة المطرية على محافظة جدة من النموذج العددي السعودي، وذلك مع توقعات باستمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة بدءًا من الاثنين وحتى الأربعاء المقبل.

ووسط ذلك، رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير بمنطقة مكة المكرمة، وذلك بمنطقتي جدة ورابغ، والتي تستمر حتى الساعة الثالثة مساء غد الاثنين.

وتوقع المركز عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، مع نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، والسيول، وانعدام الرؤية.

أمطار غزيرة وجليد

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد أيمن غلام، أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة من مساء اليوم على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وقال غلام عبر حسابه بموقع “تويتر” “أسفرت مناقشاتي مع الزملاء في الإدارة العامة للطقس والمناخ إلى التوقع وبإذن الله تعالى هطول أمطار غزيرة من مساء اليوم على جدة وثول ورابغ والكامل والعاصمة المقدسة والطائف والهدا والشفا والشعيبة والليث والأجزاء المحيطة بهذه المحافظات”.

وأضاف “تمتد هذه الأمطار الغزيرة على منطقة المدينة المنورة ومحافظاتها بما في ذلك السواحل، ثم تمتد شرقًا إلى مناطق الرياض وحائل والقصيم والشرقية والشمالية الشرقية والشمالية بما في ذلك منطقة الجوف والحدود الشمالية”.

ولفت إلى أنه من المتوقع تساقط الجليد الكثيف على المناطق الشمالية للمملكة، فضلًا عن تكون الضباب الكثيف في ساعات الصباح الأولى.