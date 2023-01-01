شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قررت إدارة تعليم مكة تعليق الدراسة الحضورية غدًا بمدارس مكة والجموم والكامل وبحرة.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه وفقًا لاستمرارية الحالة الجوية غير المستقرة وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد المتنبئة بفرص هطول الأمطار؛ فقد تقرر تعليق الدراسة يوم الاثنين 9 /6/ 1444 بمدارس مكة، الجموم، الكامل، بحرة وستكون الدراسة عبر “منصة مدرستي “للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان – الظهر- جبل اللوز).