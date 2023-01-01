صحة جدة تنقذ ستينيا أثناء الحالة المطرية

باشرت لجنة الطوارئ والأزمات بالشؤون الصحية بمحافظة جدة يوم الخميس الماضي في منتصف الليل بلاغًا عن ورود حالة طارئة لمواطن ستيني (جلطة بالقلب) لقسم الطوارئ بمستشفى الليث العام بمحافظة الليث تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة بإحدى المستشفيات المتخصصة بمدينة جدة.

وأثناء الحالة المطرية على محافظة جدة تم على الفور مباشرة التنسيق مع مركز الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة واللجنة الفورية التابعة للدفاع المدني الذين تجاوبوا في تسهيل التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإيضاح خط السير لسيارة الإسعاف أثناء نقل الحالة والمتابعة لتقديم الدعم اللازم، وكان عامل الوقت مهمًّا في نقل مثل هذه الحالات.

وأوضحت صحة جدة أن اللجنة بالتزامن مع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد للتوقعات المناخية على المحافظة بدأت بالعمل على سرعة إخلاء المريض من خلال تحرك سيارة الإسعاف بالحالة قبل نصف ساعة فقط من هطول الأمطار على محافظة الليث، مما كان سيصعب من عملية نقل الحالة في الوقت المحدد، وكان لاستجابة الجهات ذات العلاقة دور مهم في سرعة نقل الحالة ووصولها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بشمال جدة في وقت قياسي، وتم إجراء قسطرة قلبية للمريض وهو بحالة صحية جيدة ولله الحمد.