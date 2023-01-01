

حائل 8 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 1 يناير 2023م واس

كثفت أمانة منطقة حائل ممثلة ببلدياتها الفرعية، عملها في تحسين لوحات المحلات التجارية في الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك للعمل ضمن برنامج تحسين اللوحات التجارية، ومبادرة معالجة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وبينت الأمانة أن تطوير وتحسين واجهات المباني بما فيها لوحات المحلات التجارية، يعد أحد عناصر معالجة التشوه البصري من خلال تقييد المحلات والمنشآت التجارية بتطبيق المواصفات والمعايير والتصاميم التي تساعد في المحافظة على المكاسب المتحققة وتساهم في تحسين المنظور والانطباع العام عن المدينة ، مشيرة إلى أنه تم معالجة 260 لوحات وواجهات ومنشأة تجارية على امتداد طريق الملك خالد كمرحلة أولى ، حيث تم إنجاز 92% من تحسين واجهات المحلات ، مشيرة إلى أنه جاري العمل على إتمام البقية للانتقال للمحاور والطرق العامة الأخرى.

// انتهى //

16:13ت م

0091





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة حائل تكثف أعمالها في تحسين لوحات المحلات التجارية بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.