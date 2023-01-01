السعودية اليوم / عملية جراحية استغرقت 90 دقيقة لرد خلع بمفصل الترقوة والكتف بمركزي بريدة



بريدة 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

تمكن أطباء جراحة العظام في مستشفى بريدة المركزي من إنهاء معاناة مريض في العقد الثالث من عمره، تعرّض لسقوط أصيب على إثره بخلع من الدرجة الخامسة بمفصل ما بين الترقوة والكتف خلال وقت قياسي استغرق 90 دقيقة.

وبين تجمع القصيم الصحي أنه وبحسب التفاصيل الطبية فقد حضر المريض إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من ألم شديد في منطقة الكتف بسبب حالة سقوط، موضحاً أن نتائج الفحوصات الطبية والتصوير بالأشعة المقطعية بينت وجود خلع من الدرجة الخامسة بمنطقة المفصل ما بين عظم الترقوة ولوح الكتف، مع صعوبة الرد التحفظي لوجود تداخل بين الترقوة وعضلات العنق.

وأضاف أن الفريق الطبي المعالج لحالة الشاب المصاب قرر القيام بعمل تدخل جراحي عاجل تم من خلاله رد وضعية المفصل ما بين عظمة الترقوة ولوح الكتف وتثبيته بخيط جراحي وأزرار معدنية خاصة وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وعادت حركة الكتف إلى وضعها الطبيعي، وخرج المريض من المستشفى مصحوباً بالسلامة والعافية.

يذكر أن مستشفى بريدة المركزي أجرى أكثر من 7744 عملية جراحية خلال الفترة من يناير وحتى شهر سبتمبر من العام الماضي 2022م.

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16:11ت م

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