السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض



الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم, من هطول أمطار متوسطة في مجملها قد تصل إلى غزيرة على منطقة الرياض (الرياض العاصمة-الخرج-المزاحمية-القويعية-المجمعة-الزلفي-الغاط-شقراء-رماح-الدوادمي-عفيف-الأفلاج-وادي الدواسر-ليلى) ابتداءً من اليوم حتى يوم الأربعاء المقبل.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.

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16:09ت م

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