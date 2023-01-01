السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تطلق جائزة الأمير عبدالعزيز بن عياف لأنسنة المدن



الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

أعلنت جامعة الملك سعود ممثلة في كلية العمارة والتخطيط إطلاق جائزة الأمير عبد العزيز بن عياف لأنسنة المدن؛ بهدف تشجيع الباحثين الأكاديميين وتحفيز طلاب و طالبات البكالوريوس والدراسات العليا لإنجاز بحوث علمية وابتكار تصاميم ومخططات تتناول موضوع أنسنة المدن أو إحيائها السكنية أو فراغاتها العمرانيَّة العامة، كذلك الدراسات حول السياسات العمرانيَّة وانعكاساتها على أنسنة مدينة الرياض والمدن السعوديَّة ومراحل تطورها.

وتأتي الجائزة بناء على مبادرة سمو الأمير عبدالعزيز بن عياف بإنشاء جائزةٍ في مجال أنسنة المدن، وموافقة جامعة الملك سعود ممثَّلةً في كلية العمارة والتخطيط على احتضانها، وتشكيل مجلس برئاسة سمو مؤسِّس الجائزة.

وتكرِّم الجائزة الأعمال البحثية المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلاَّتٍ علميَّةٍ محكَّمة، التي تتناول موضوع أنسنة المدن

وحثت الأمانة العامة لجائزة الأمير عبدالعزيز بن عياف لأنسنة المدن جميع المهتمين من الباحثين و المختصين وطلاب وطالبات الدراسات العليا والبكالوريوس على زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة والاطلاع على التفاصيل كافة والتقدُّم بأعمالهم على الرابط: https://cha.ksu.edu.sa/ar.

// انتهى //

16:09ت م

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الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واسأعلنت جامعة الملك سعود ممثلة في كلية العمارة والتخطيط إطلاق جائزة الأمير عبد العزيز بن عياف لأنسنة المدن؛ بهدف تشجيع الباحثين الأكاديميين وتحفيز طلاب و طالبات البكالوريوس والدراسات العليا لإنجاز بحوث علمية وابتكار تصاميم ومخططات تتناول موضوع أنسنة المدن أو إحيائها السكنية أو فراغاتها العمرانيَّة العامة، كذلك الدراسات حول السياسات العمرانيَّة وانعكاساتها على أنسنة مدينة الرياض والمدن السعوديَّة ومراحل تطورها.وتأتي الجائزة بناء على مبادرة سمو الأمير عبدالعزيز بن عياف بإنشاء جائزةٍ في مجال أنسنة المدن، وموافقة جامعة الملك سعود ممثَّلةً في كلية العمارة والتخطيط على احتضانها، وتشكيل مجلس برئاسة سمو مؤسِّس الجائزة.وتكرِّم الجائزة الأعمال البحثية المنشورة أو المقبولة للنشر في مجلاَّتٍ علميَّةٍ محكَّمة، التي تتناول موضوع أنسنة المدن السعودية , كما تكرِّم المشاريع البحثيَّة لطلاب وطالبات الدراسات العليا والإبداعات التصميميَّة والتخطيطيَّة لطلاب وطالبات البكالوريوس في الجامعات السعوديَّة شريطة التركيز على المجالات البحثيَّة والمشاريع التي تناقش أنسنة المدن وتدرس القرارات والمبادرات التي تطور المدينة السعوديَّة وتحولها من فراغ تهيمن عليه الآليات إلى فراغ يستجيب لاحتياجات الإنسان ويحقق رضا مستخدميه ويرفع من مستوى جودة الحياة فيه تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وتتضمن الجائزة أربعة فروع.. الأول: جائزة البحث العلمي في أنسنة المدن ويستهدف الإسهامات البحثيَّة الأصيلة للعلماء والباحثين في مجالات أنسنة المدن, الفرع الثاني: جائزة طلاب وطالبات الدراسات العليا, ويستهدف المشاريع البحثية لطلاب و طالبات الدراسات العليا في الجامعات السعوديَّة, الفرع الثالث: جائزة طلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس ويستهدف تشجيع طلاب وطالبات كليَّات العمارة والتخطيط أو الأقسام ذات العلاقة في جامعات المملكة على تبني مفهوم أنسنة المدن في المشاريع العمليَّة التي يقومون بتخطيطها أو تصميمها خلال الدراسة الجامعيَّة في مرحلة البكالوريوس, والفرع الرابع: المنح البحثية ويستهدف تشجيع ودعم وتوجيه الباحثين وطلاب الدراسات العليا لعمل أبحاث أصيلة في مجالات أنسنة المدن.وحثت الأمانة العامة لجائزة الأمير عبدالعزيز بن عياف لأنسنة المدن جميع المهتمين من الباحثين و المختصين وطلاب وطالبات الدراسات العليا والبكالوريوس على زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة والاطلاع على التفاصيل كافة والتقدُّم بأعمالهم على الرابط: https://cha.ksu.edu.sa/ar.// انتهى //16:09ت م0086

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.