شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عمرو وردة ينتقل إلى أبولون ليماسول القبرصي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن مسئولو نادى أبولون ليماسول القبرصي، عن التعاقد رسميًا مع النجم المصري عمرو وردة، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي، قادمًا من صفوف فريق أنورثوسيوس.

وكان عمرو وردة قد لعب عمرو صاحب الـ 29 عاما، مع أندية سبورتنج والأهلي والاتحاد السكندري، قبل رحيله للدوري اليوناني قبل 8 أعوام، ودافع عن ألوان أندية بانيتوليكوس وباوك وأتروميتوس ولاريسا وفولوس.

أسباب استبعاد عمرو وردة من الانضمام إلى منتخب مصر

ودخل عمرو ورده في أزمات واسعة، بسبب خروجه عن النص واتهامات له بالتحرش، ما أدى لاستبعاده من المنتخب، بعد أن شارك في بطولة كأس العالم 2018، وأيضا كأس الأمم الأفريقية 2017 و2019.