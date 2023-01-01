شكرا لقرائتكم أجواء ربيعية والأرض تتحول لبساط أخضر بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت منطقة مكة المكرمة، أجواء ربيعية واكتست الأرض باللون الأخضر نتيجة هطول أمطار الخير عليها.

أجواء ربيعية

وذكر مراسل قناة “الإخبارية”، أنه منذ سنين لم تشهد مكة المكرمة أجواء ربيعية بهذا الشكل اللافت، لكنها ناتجة عن أمطار الخير والبركة التي هطلت بصورة مستمرة على جميع أجزاء العاصمة المقدسة، ومحافظة جدة، والطائف.

وأوضح أن جميع الطرق المتصلة بهذه المحافظات الثلاث تشهد ربيعًا جميلًا، ما حفز أهالي منطقة مكة المكرمة للتنزه والخروج للاستمتاع بهذه الأجواء.

ولفت إلى أن سماء العاصمة المقدسة لم تشهد منذ الصباح الباكر أي وجود لسحب ركامية أو هطول للأمطار، وإنما كانت الأجواء لطيفة والسماء صحو بشكل عام، على الرغم من تحذيرات المركز الوطني للأرصاد، لكن حتى اللحظة لا يوجد سحب ركامية أو رعدية ينتج عنها هطولًا للأمطار.

أمطار رعدية

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه في وقت سابق باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من اليوم الأحد وحتى الجمعة المقبلة.

وأوضح مركز الأرصاد أنه يصاحب هطول الأمطار تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، مع تدنٍ للرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.

ومن ضمن المناطق التي توقع المركز أن تهطل الأمطار من متوسطة إلى غزيرة عليها هي منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، جدة، رابغ، الطائف، الجموم، الكامل، بحرة، خليص، الليث، القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان، الخرمة، المويه ورنية)، وذلك من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل.