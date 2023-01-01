

أبهـا 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

تمكّن فريق طبي بمركز التأهيل الطبي بصحة عسير، خلال العام الماضي 2022م، من تقليص عدد الإحالات خارج المنطقة، وذلك بنسبة تجاوزت 76% ، من خلال استحداث عدد من العيادات التخصصية المتكاملة لمرضى التأهيل.

ومن أبرز العيادات المستحدثة ، عيادات التأهيل المكثّف، والتي جاءت كأول بادرة تُطبق على مستوى المستشفيات، بهدف رفع كفاءة وجودة خدمات التأهيل الطبي المتقدمة لتقليل الإحالات لخارج المنطقة، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك الخدمات خلال العام الماضي 440 مستفيدا ومستفيدة.

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15:51ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 400 مستفيد من خدمات التأهيل الطبي بصحة عسير خلال العام 2022م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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