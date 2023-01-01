

الدمام 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

بلغ عدد المستفيدات من حملات الفحص المبكر عن سرطان الثدي في المنشآت والعيادات التابعة لتجمع الشرقية الصحي 9900 مستفيدة خلال العام 2022م، وذلك ضمن جهود التجمع لتحقيق المستهدف في نشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي الذي يسهم بالشفاء التام منه في حال اكتشافه في مراحله المبكرة.

وأوضح تجمع الشرقية الصحي أن عدد من الحملات التوعوية والأنشطة التثقيفية خلال العام 2022م بلغت أكثر من 380 نشاطًا في مختلف الأماكن العامة والمنشآت الخاصة والقطاعات الحكومية والمدارس في المنطقة الشرقية، لتوعية النساء بأهمية الفحص المبكر، وطريقة الاستعداد لعمل فحص الماموجرام، وآلية عمل الجهاز، وكيفية اتباع نمط حياة صحي يقيهن الإصابة بسرطان الثدي، والحد من انتشاره، إضافةً لتعريفهم بالخدمات التي يقدمها تجمع الشرقية الصحي في هذا المجال، والمراكز التي تقدم خدمة الفحص المبكر عن سرطان الثدي مجانًا.

يذكر أن التجمع فعّل العيادة المتنقلة للفحص المبكر لسرطان الثدي، التي بدأت بتقديم الخدمة مع انطلاق شهر أكتوبر من عام 2022م واستمرت حتى نهاية العام في عدد من المحطات في القطاعين الحكومي والخاص، التي أسهمت بجعل الخدمة أقرب وأسرع للسيدات ولا تحتاج إلى الذهاب للمستشفيات وانتظار المواعيد.

// انتهى //

15:50ت م

0080





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قرابة 10 آلاف مستفيدة من الفحص المبكر عن سرطان الثدي بالشرقية خلال السعودية اليوم 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.