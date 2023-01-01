السعودية اليوم / سمو محافظ الخرج يستقبل منسوبي معهد الصناعات الغذائية



الخرج 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بالمحافظة اليوم, المدير التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية المهندس إبراهيم بن سعود العقيلي يرافقه عدد من منسوبي المعهد والمتدربين.

واطلع سموه على موجز البرامج التي يقدمها المعهد، ونسخة التقرير السنوي لعام 2022م المتضمن دور المعهد في تدريب الكوادر الوطنية لسوق العمل.

وأشاد الأمير فهد بن محمد بما يقدم المعهد في توطين صناعة الغذاء، مؤكدًا أهمية توسيع دائرة التعاون بين القطاع الخاص والعام في دعم الكوادر

// انتهى //

15:41ت م

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الخرج 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بالمحافظة اليوم, المدير التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية المهندس إبراهيم بن سعود العقيلي يرافقه عدد من منسوبي المعهد والمتدربين.واطلع سموه على موجز البرامج التي يقدمها المعهد، ونسخة التقرير السنوي لعام 2022م المتضمن دور المعهد في تدريب الكوادر الوطنية لسوق العمل.وأشاد الأمير فهد بن محمد بما يقدم المعهد في توطين صناعة الغذاء، مؤكدًا أهمية توسيع دائرة التعاون بين القطاع الخاص والعام في دعم الكوادر السعودية لسوق العمل في مجال صناعة الأغذية.// انتهى //15:41ت م0077

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