السعودية اليوم / أمانة الشرقية تكمل زراعة أكثر من 80 ألف زهرة شتوية في الخفجي



الدمام 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

أكملت أمانة المنطقة الشرقية زراعة أكثر من 80 ألف زهرة شتوية متنوعة، في الواجهات البحرية، والحدائق العامة والطرق والميادين في محافظة الخفجي، وذلك ضمن مبادرة

وأوضحت الأمانة أنها قامت بزراعة 50 ألف بذرة متنوعة في مواقع متفرقة بالمحافظة وتنظيف المسطحات الخضراء وتجوير وتنظيف 8 آلاف شجرة، وصيانة ألعاب الأطفال في الحدائق والمتنزهات، مؤكدة سعيها لزراعة كافة الطرق والحدائق العامة والميادين بأعداد متنوعة من الزهور الموسمية والتي تخلق بعداً جمالياً على مظهر المحافظة وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة.

وأكّدت استمرار جهودها لتجميل محافظة الخفجي بمختلف أنواع الزهور والأشجار الموسمية، والتي تسهم إلى تحسين البيئة وتقليل التلوث والحد من تعرية التربة وانجرافها والحماية من الغبار، وزيادة المسطحات الخضراء في المحافظة.

//انتهى//

15:00ت م

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الدمام 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واسأكملت أمانة المنطقة الشرقية زراعة أكثر من 80 ألف زهرة شتوية متنوعة، في الواجهات البحرية، والحدائق العامة والطرق والميادين في محافظة الخفجي، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء، وشرقية خضراء وبرامج ‎جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.وأوضحت الأمانة أنها قامت بزراعة 50 ألف بذرة متنوعة في مواقع متفرقة بالمحافظة وتنظيف المسطحات الخضراء وتجوير وتنظيف 8 آلاف شجرة، وصيانة ألعاب الأطفال في الحدائق والمتنزهات، مؤكدة سعيها لزراعة كافة الطرق والحدائق العامة والميادين بأعداد متنوعة من الزهور الموسمية والتي تخلق بعداً جمالياً على مظهر المحافظة وترتقي بالمنظر العام للمرافق المختلفة.وأكّدت استمرار جهودها لتجميل محافظة الخفجي بمختلف أنواع الزهور والأشجار الموسمية، والتي تسهم إلى تحسين البيئة وتقليل التلوث والحد من تعرية التربة وانجرافها والحماية من الغبار، وزيادة المسطحات الخضراء في المحافظة.//انتهى//15:00ت م0072

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