السعودية اليوم / مجلس إدارة جمعية المراجعين الداخليين يعقد اجتماعه الثالث للدورة الرابعة



الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واس

رأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية

واستعرض الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله بن صالح الشبيلي خلال الاجتماع أبرز أعمال الجمعية خلال السنة المالية 2022م، بالإضافة إلى المشاريع المجدولة للعام 2023م، كما ناقش المجلس البنود المطروحة على جدول أعماله.

وقدم الشبيلي الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسام العنقري، ولأعضاء المجلس على متابعتهم الدائمة ودعمهم لأعمال الجمعية والذي كان له الأثر لما وصلت إليه الجمعية من نجاحات خلال الفترة الماضية، مما سيسهم بإذن الله في تحقيق أهدافها والنهوض بمهنة المراجعة الداخلية في المملكة.

// انتهى //

14:18ت م

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الرياض 08 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 01 يناير 2023 م واسرأس معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، اجتماع الجمعية الثالث للدورة الرابعة، بحضور أعضاء المجلس في مقر الديوان العام للمحاسبة بالرياض.واستعرض الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله بن صالح الشبيلي خلال الاجتماع أبرز أعمال الجمعية خلال السنة المالية 2022م، بالإضافة إلى المشاريع المجدولة للعام 2023م، كما ناقش المجلس البنود المطروحة على جدول أعماله.وقدم الشبيلي الشكر والتقدير لمعالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور حسام العنقري، ولأعضاء المجلس على متابعتهم الدائمة ودعمهم لأعمال الجمعية والذي كان له الأثر لما وصلت إليه الجمعية من نجاحات خلال الفترة الماضية، مما سيسهم بإذن الله في تحقيق أهدافها والنهوض بمهنة المراجعة الداخلية في المملكة.// انتهى //14:18ت م0067

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