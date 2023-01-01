

جدة 08 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 01 يناير 2023م واس

وزّع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، خلال الأيام الماضية، 4000 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي، على المستحقين في جمهورية غينيا كوناكري.

ويشمل التوزيع الجمعيات والمنظمات الإنسانية المتعددة، تحت إشراف ومتابعة لجنة من حكومة غينيا شُكّلت لهذا الغرض.

// انتهى //

14:10ت م

0065





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يوزع 4 آلاف ذبيحة في غينيا كوناكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.